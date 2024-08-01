Borsa'da veriler açıklandı. Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti

Gün sonunda, standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 artışla 2 milyon 623 bin lira olarak belirlendi. Önceki gün kapanış fiyatı ise 2 milyon 600 bin lira olmuştu.

KMKTP'de toplam işlem hacmi 1 milyar 449 milyon 143 bin 795,52 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 555,21 kilogram oldu. Diğer metallerin işlem hacmi ise 1 milyar 580 milyon 170 bin 103,01 lira seviyesinde gerçekleşti.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Garanti BBVA, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi öne çıktı.