Borsa'da veriler açıklandı. Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti

Kaynak: AA
Borsa'da veriler açıklandı. Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün içinde 2 milyon 600 bin lira ile 2 milyon 623 bin lira arasında değişim gösterdi.

Gün sonunda, standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 artışla 2 milyon 623 bin lira olarak belirlendi. Önceki gün kapanış fiyatı ise 2 milyon 600 bin lira olmuştu.

KMKTP'de toplam işlem hacmi 1 milyar 449 milyon 143 bin 795,52 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 555,21 kilogram oldu. Diğer metallerin işlem hacmi ise 1 milyar 580 milyon 170 bin 103,01 lira seviyesinde gerçekleşti.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Garanti BBVA, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi öne çıktı.

İlgili Haberler
81 ilde tapu için bir devir kapandı. Ev ve arsa sahipleri dikkat
Galatasaray ve Fenerbahçe savaşa girdi
Son Haberler
İsmail Kartal hakkında şok itiraf. Zorla götürmüş Spor
İsmail Kartal hakkında şok itiraf. Zorla götürmüş
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Yerel Haberler
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Karısının kolunu kıran koca tutuklandı Yerel Haberler
Karısının kolunu kıran koca tutuklandı
Evinin önünde yaktığı ateş yangına neden oldu Yerel Haberler
Evinin önünde yaktığı ateş yangına neden oldu
Gazetecilere saldırıya tepki: KUDAKA binasına siyah çelenk Yerel Haberler
Gazetecilere saldırıya tepki: KUDAKA binasına siyah çelenk
SGK bir CHP'li belediyeye daha haciz başlattı Ekonomi
SGK bir CHP'li belediyeye daha haciz başlattı
Efeler Belediyesi’nde haciz işlemleri başlatıldı Yerel Haberler
Efeler Belediyesi’nde haciz işlemleri başlatıldı