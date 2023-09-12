Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı. İşte son sayı

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) son verilerine göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 11 Eylül itibarıyla 7 milyon 140 bin 215'e ulaşarak rekor tazeledi.

KAYNAK: AA
Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı. İşte son sayı

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) yayımladığı veriler, borsaya olan ilginin kanıtı niteliğinde oldu.

Yayımlanan verilere göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 10 milyon 62 bin 28'e çıkarken, pay piyasalarındaki bakiyeli yatırımcı sayısı da 7 milyon 140 bin 215'e ulaşarak rekor kırdı.

Yüzde 173,21'lik artış

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısındaki yıllık yükseliş, 11 Eylül itibarıyla 4 milyon 526 bin 761 oldu. Bu durum yüzde 173,21'lik artışa işaret etti.

Aylık bazda bakıldığında da pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısına 1 milyon 978 bin 559 kişi eklendi. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı böylece aylık bazda yüzde 38,33 artış kaydetti.

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