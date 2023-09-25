Borsada yeni dönem bugün başlıyor. Yatırımcılar dikkat

Borsa İstanbul'un açılış seansına dair yeni düzenlemeler bugün yürürlüğe giriyor. Yeni karar Emir iptali, Fiyat kötüleştirme ve miktar azaltmayı ilgilendiriyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Borsada yeni dönem bugün başlıyor. Yatırımcılar dikkat

İstanbul Borsası'nda bugünden itiraber yeni kararlar uygulanmaya başlanacak. Peki o kararlar neleri ilgilendiriyor.

BORSADAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul açıklamasına göre, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.

Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

VİOP'A DA DÜZENLEME GELDİ

Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.

VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı. Düzenlemeler, bugün devreye girecek.

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