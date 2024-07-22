Borsa'da yeni gelişme. 200 lotunuz 600 lot olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borsa'da yeni gelişme. 200 lotunuz 600 lot olacak

Bugün o hisse senedi bedelsiz sermaye artırımına gidiyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin %200 bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başlangıç tarihini 22 Temmuz 2024 olarak duyurdu.

22 Temmuz 2024 Pazartesi günü Borsa İstanbul'da ilgili hisse senedi bedelsiz sermaye artırımına geçecek. Böylece 200 lot hisseniz 600 lota çıkacak. SPK, 7 Haziran 2024'te onayladığı bu %200 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım tarihini 22 Temmuz 2024 olarak belirledi.

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Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü olan 22 Temmuz 2024'te, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) hissesi sahiplerine %200 oranında bedelsiz sermaye payı verilecek. Böylece, örneğin 1 lota sahip yatırımcı bedelsiz sermaye artırımnın beraberinde 2 lot daha kazanacak.

Şirket, 27 Nisan 2024'te yaptığı bedelsiz sermaye artırımı başvurusuyla, 7 Haziran 2024'te SPK'dan onay almıştı.

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BEDELSİZ SERMAYE NEDİR? NE DEMEK?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin nakit giriş veya çıkış olmadan sermayesini artırması anlamına gelir. Bu işlem, şirketin iç kaynaklarını veya elde ettiği kârı kullanarak yapılır. Bu durumda, özsermaye kalemleri arasında bir değişiklik gerçekleşir, ancak şirketin toplam varlıkları değişmez. Bedelsiz sermaye artırımıyla, hisse senedi sahiplerinin ellerindeki hisse miktarı artar, ancak hisse başına değer azalır.

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