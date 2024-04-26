Borsada yeni rekor! İşte en çok kazandıran hisseler

Aynı dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 166,67 puan artış ve yüzde 1,72 değer kazancı ile 9.883,45 seviyesine ulaştı. Toplam işlem hacmi ise 51,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi ise yüzde 1,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran inşaat sektörü yüzde 2,13 ile öne çıkarken, en çok kaybettiren sektör ise spor oldu ve yüzde 2,35 değer kaybetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD’de dün açıklanan verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceğine işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000-10.100 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100 ENDEKSİ NEDİR?

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören 100 büyük şirketin hisse senetlerinin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, Türkiye’nin ekonomik ve finansal piyasalarının genel sağlığını yansıtmak amacıyla kullanılır. BIST 100, bu büyük şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarını ve işlem hacmini takip ederek, genel olarak borsanın durumunu gösterir. Endeks, yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır ve Türkiye’nin ekonomik gelişimini izlemek için kullanılır.