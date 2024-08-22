Borsa'dan sevindiren final. O sektör büyük artış gösterdi

Kaynak: AA
Borsa'dan sevindiren final. O sektör büyük artış gösterdi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün boyunca pozitif bir seyir izleyerek yatırımcılara kazandırdı ve günü yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 oranında yükselerek 9.921,40 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 84,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,42 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi ise yüzde 0,06 oranında hafif bir düşüş kaydetti.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ GÜNÜN YILDIZI OLDU

Sektörel bazda en dikkat çeken kazanç, yüzde 3,80'lik artışla madencilik endeksinde gerçekleşti. Bu sektörü, borsa genelinde en fazla değer kaybeden iletişim sektörü izledi; iletişim endeksi yüzde 3,40 oranında geriledi.

Küresel piyasalarda gözler ABD'de düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndan gelecek mesajlardayken, BIST 100 endeksinde teknik olarak 10.000 ve 10.100 puan seviyeleri direnç noktaları olarak, 9.850 ve 9.750 puan seviyeleri ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.

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