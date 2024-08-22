Murat Ağırel'in uyuşturucu trafiğini ortaya çıkaran kitabını şikayet eden kişinin avukatı Ersan Şen çıktı

Kaynak: Cumhuriyet
Murat Ağırel'in uyuşturucu trafiğini ortaya çıkaran kitabını şikayet eden kişinin avukatı Ersan Şen çıktı

Gazeteci Murat Ağırel, 'Havala' kitabı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Ağırel kitabının toplatılmak istendiğini açıkladı.

Gazeteci Murat Ağırel, Türkiye’de uyuşturucu ticareti ve kara para aklamayı anlatan kitabı Havala hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Ağırel, kitap hakkında şikâyette bulunan şahsın, 2022 senesinde Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda konteynerinde 258 kilo kokain bulunan Alaa Ben Khadra’nın kardeşi Ahmed Ben Khadra olduğunu ve bu şahsın daha önce et kaçakçılığından yargılanıp beraat ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ağırel, kitabına açılan davanın kitabın düzenlenmesi için değil toplatılması ve satışının durdurulması için açıldığını belirtti.

Kitaba iftira ve hakaret dahil beş farklı suçlama yöneltildiğini belirten Ağırel, Suçlamada Ağırel için “Takipçi sayısını artırma ve gündemde kalma gayesiyle hareket eden sözde araştırma gazeteci” ifadelerine yer verildi.

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KHADRA'NIN AVUKATI ERSAN ŞEN

Ağırel, Havala'dan şikayetçi olan Ahmed Ben Khadra’nın avukatının Ersan Şen olduğunu fakat davanın Şen tarafından değil başka bir avukat tarafından açıldığını ifade etti.

Davayı açan kişinin Ahmet Ekin olduğunu belirten Ağırel, fakat şikayetçi olan kişinin avukatının Ersan Şen olduğunu, davayı kendisi değil Mersin'deki bir avukatlık bürosu aracılığıyla açtığını söyledi.

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YAYINEVİNDEN AĞIREL’E DESTEK

Kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi’nin kurucusu Haluk Hepkon da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ağırel’e destek verdi.

Yapılan açıklamada, kara parayla, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele eden bir kitabın, yani 'Havala'nın, toplatılmasını istemenin Deniz Feneri sanıklarını, ayakkabı kutularında milyonlarca dolar saklayanları, suç makinası Galip Öztürk'ü, Sırp uyuşturucu baronlarını, depremde 35 kişinin ölümüne neden olan ev sahiplerini savunan Ersan Şen'e yakıştığını ifade etti.

Ersan Şen’in hiçbir şey yapamayacağını ifade eden Ağırel, “Ama böyle birinin 'kanaat önderi' olarak gösterilmesi Türkiye'nin ve bizim ayıbımızdır. Kırmızı Kedi bu ayıpla da mücadele edecek. Pabucun pahalı olduğunu göstereceğiz. Tekrar hodri meydan” ifadelerini kullandı.

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