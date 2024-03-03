Borsanın 10 yıllık mart performansı

Borsa İstanbul, son 10 yılın mart aylarında BIST 100 endeksinin performansı incelendiğinde, yükseliş yaşanan 4 ayın ortalaması yüzde 9,44 belirlenirken, düşüş olan 6 ayın ortalaması ise yüzde 7,75 olarak belirlendi.

BIST 100 endeksi, son 10 yılın en iyi mart performansını yüzde 14,8'lik değer kazancıyla 2022'de olurken, en kötü performansını ise yüzde 15,4'lük gerilemeyle 2020'de göstermiş oldu.

İlgili dönemlerde ana endekslere bakıldığında, teknoloji, hizmet ve mali endeks, BIST 100 endeksine benzer şekilde 4'er kez yükseliş gösterirken, sınai endeksi 5 defa artış kaydetti.

Bu dönemlerde, mali, sınai, hizmet ve teknoloji endeksleri en iyi performanslarını BIST100 endeksi ile uyumlu olarak 2022'de gösterdi.

Mart 2022'de mali endeksin yüzde 15,56 ve hizmet endeksinin yüzde 16,28 değer artışıyla BIST 100 endeksinin üzerinde getiri sağlaması dikkat çekerken, sınai endeksi aynı dönemde yüzde 12,32 ve teknoloji endeksi yüzde 10,01 yükseliş gösterdi.

Ana endeksler, en kötü performanslarını da hizmet hariç, BIST 100 endeksiyle benzerlik sergileyerek 2020'de gerçekleştirirken, hizmetler endeksi en düşük mart performansını yüzde 11,94 azalış kaydederek 2019'da kaydetmiş oldu.

Mart 2020'de mali endeksin yüzde 16,32 ve sınai endeksinin yüzde 18,92 düşüş göstererek BIST 100 endeksinden daha fazla gerilemesi göze çarptı, bu dönemde teknoloji endeksi de yüzde 14,19 değer kaybı görüldü.

İNŞAAT MARTI SEVİYOR

Son 5 yılın mart ayları detaylı bakıldığında, inşaat endeksinin her sene BIST 100 endeksine göre daha iyi performans gösterdi.

Borsa İstanbul'da, mart aylarında, 71 hisse senedinin son 5 yılın en az 4'ünde BIST 100 endeksine göre daha güçlü performans sergilemesi öne çıktı.

Sektör endeksleri arasında ise halka arzın yüzde 10,5, ticaretin yüzde 8,6, finansal kiralama faktoringin yüzde 4 ve bilişimin yüzde 2,4 ile son 5 yılın en az 4'ünde BIST 100 endeksine oranla daha fazla ortalama getiri sağladı.

İnşaat endeksinin son 5 yılın 5'inde de BIST 100 endeksine oranla ortalama yüzde 7,7 daha iyi performans gösterdi.