﻿Boru Hatları Genel Müdürlüğü 40 Engelli ve Eski Hükümlü personel alacak

Boru Hatları Genel Müdürlüğü bünyesine, Büro Görevlisi ve Teknisyen olmak üzere 40 Engelli ve Eski Hükümlü personel alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi ise 9 aralık 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU GENEL HÜKÜMLER

1) İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle adayların belirtilen okul bölümünden mezun olmaları gerekmektedir.

2) İŞKUR'da belirtilennihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarih www.botaş.gov.tr adresine duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3) İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 60 gündür.

4) İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5) İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.