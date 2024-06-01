Borularla tehlikeli yolculuk

Aksaray’ın Yeni Mahalle Hastane Caddesi üzerinde çekilen görüntüler pes dedirtti. Nevşehir'den Hastane Caddesi'ne giren motosiklet sürücüsü trafikte diğer taşıt sürücülerinin yüreklerini ağızına getirdi.

Plakaları olmayan motosikletine arkadaşını alan sürücü uzunluğu 7 ile 9 metre arasında değişen 3 farklı boruyla trafiğe çıktı. Çok uzun olan boruların bazıları yere sürtmeye başladı. Motosiklet sürücüsü oralı bile olmayarak yoluna devam etti.

Zaman zaman motosikletinin hakimiyetini kaybetmekle yüz yüze gelen sürücü zikzaklar çizerek ilerleyişini sürdürdü. En ufak engebe de bile 2 kafadar düşme tehlikesi atlattı. Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk diğer sürücülerin yüreklerini ağızına getirdi.