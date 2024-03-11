Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu

Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu
Kaynak: Haber Merkezi
Zonguldak'ta evini terk eden bir koca başka biriyle yaşamaya başladı. Koca birlikteyken aldıkları evi ve eşinin kredi çekmesi sayesinde aldıkları arsayı satışa çıkardı. Kadın ailenin ekonomik varlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle satışa kısıtlama istedi.
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Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu 1

Olay Zonguldak’ta meydana geldi. Evini terk eden bir adam başka bir kadın ile birlikte yaşamaya başladı. Eşiyle birlikte yaşarken aldığı evini ve kadının çektiği 98 bin avro kredi ile alınan arsayı satışa çıkaran koca beklemediği bir hamleyle karşılaştı.

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Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu 2

KADIN SINIRLAMA İSTEDİ

Kadın ise 2 yıl önce evden ayrılan kocasının ailenin ekonomik varlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle satış girişimine sınırlama getirilmesini talep etti.

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Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu 3

Davayla ilgilenen Zonguldak 1. Aile Mahkemesi, kocanın satış yetkisine sınırlama getirerek söz konusu taşınmazların satışında kadının rızası ile yapılabileceğine karar verdi.

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Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu 4

OLAY YARGITAY'A TAŞINDI

Davalı koca, karara itiraz etti. Durum Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin gündemine geldi.

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Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu 5

Sakarya 2. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını kaldırarak davayı reddetti.

Karar bu kez de Yargıtay’a taşındı.

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Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu 6

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise davalı kocanın satış yetkisine sınırlama getirilmesinin şartlarının oluştuğuna karar kıldı.

Daire, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu.

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Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu 7

Boşanma durumunda, eşler arasında ev, arsa, daire gibi taşınmaz malların paylaşımı konusu genellikle önemlidir ve çeşitli yasal düzenlemelere tabidir.

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Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu 8

Mal rejimi: Evlilik sırasında hangi mal rejiminin geçerli olduğu önemlidir. Birçok ülkede evlilik sırasında mal ayrılığı veya mal paylaşımı gibi farklı mal rejimleri seçilebilir. Bu rejimlerin her biri, boşanma durumunda taşınmaz malların nasıl paylaşılacağını etkiler.

Ortak mülkiyet: Eşler evlilik sırasında birlikte edindikleri malların ortak mülkiyetinde hak sahibi olabilirler. Boşanma durumunda, bu malların değeri genellikle eşit şekilde bölüştürülür, ancak bu, yine yasal düzenlemelere ve mahkeme kararlarına bağlı olarak değişebilir.

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Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu 9

Önemli katkılar: Eşlerden biri evin satın alınması veya bakımı gibi önemli katkılarda bulunduysa, bu durum boşanma sırasında taşınmaz malların paylaşımında dikkate alınabilir. Örneğin, bir eş evin satın alınmasında büyük bir mali katkıda bulunmuşsa, bu katkı boşanma durumunda dikkate alınarak o eşin daha büyük bir pay talep etmesine neden olabilir.

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Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu 10

Çocukların refahı: Boşanma durumunda çocukların refahı genellikle öncelikli bir faktördür. Bu nedenle, çocukların bakımı ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak taşınmaz malların paylaşımı belirlenebilir.

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Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu 11

Adil ve makul paylaşım: Mahkemeler, taşınmaz malların paylaşımında adil ve makul bir sonuca ulaşmayı hedeflerler. Bu nedenle, boşanma durumunda taşınmaz malların paylaşımı genellikle eşlerin mal varlıkları, mali durumları, gelecek beklentileri ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir.

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