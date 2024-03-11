Boşanacaklar dikkat artık bunu yapamayacaksınız. Yargıtay son noktayı koydu

Mal rejimi: Evlilik sırasında hangi mal rejiminin geçerli olduğu önemlidir. Birçok ülkede evlilik sırasında mal ayrılığı veya mal paylaşımı gibi farklı mal rejimleri seçilebilir. Bu rejimlerin her biri, boşanma durumunda taşınmaz malların nasıl paylaşılacağını etkiler.

Ortak mülkiyet: Eşler evlilik sırasında birlikte edindikleri malların ortak mülkiyetinde hak sahibi olabilirler. Boşanma durumunda, bu malların değeri genellikle eşit şekilde bölüştürülür, ancak bu, yine yasal düzenlemelere ve mahkeme kararlarına bağlı olarak değişebilir.