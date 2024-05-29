Boşandığı eşinin kız kardeşini ağır yaraladı, erkek arkadaşını öldürdü

Saldırıda kadın ağır yaralanırken, erkek arkadaşı ise yaşamını yitirdi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre ,Murat K., kendisine ait olan evde ayrıldığı eşinin kız kardeşi Deniz T. ve erkek arkadaşı Şahan Uğurlu ile birlikte konuşurken üçlünün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile Murat K. tüfek ile Deniz T. ve Şahan Uğurlu'yu vurdu.

Deniz T. ile Şahan Uğurlu kanlar içerisinde yere yığılırken Murat K. evden kaçtı.

Komşuların silah sesleri üzerine yaptığı ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Şahan Uğurlu yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Deniz T.’nin ise hayati tehlikesi bulunduğu belirtilti.

Şahan Uğurlu’nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis silahlı saldırganın peşine düştü.