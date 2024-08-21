Boşandığı hamile eşini sokak ortasında demir çubukla dövdü. Yazıklar olsun herkes izledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boşandığı hamile eşini sokak ortasında demir çubukla dövdü. Yazıklar olsun herkes izledi

Manisa’da bir kadın boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında herkesin içinde dövüldü. Tekme, yumruk ve demir sopa darbelerine maruz kalan hamile kadına kimse yardım etmedi. Görüntüler izleyen herkesin kanına dokundu.

Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçilememesi bir yana her geçen gün bu şiddetin ve cinayetlerin artarak devam etmesi Türkiye’nin çözemediği toplumsal sorunların başında yer almaya devam ediyor.

Toplumun bu kanayan yarasına dair son örnek ise Manisa’da görüldü. Aktarılanlara göre boşandığı eski eşi ile yeniden görüşen ve hamile olan bir kadın eski eşi önce tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesinin ardından şiddete başvuruldu. Hamile kadın yere düşmesinin ardından defalarca tekme, yumruk ve demir sopa ile öldüresiye darp edildi.

Çekilen videoda çevredeki vatandaşlardan bazılarının şiddet karşısında yerinden bile kalkmadığı görüldü.

“ABİ HAMİLEYİM”

Sokak ortasında vahşice darp edilen kadının şiddet gördüğü esnada ağlaması ve “Abi hamileyim” diyerek bağırması görüldü. Görüntülerin sonunda ise duyarlı bir vatandaşın geldiği ve şiddete son vermek için müdahale ettiği görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından birçok kullanıcı kadını öldüresiye döven erkek kadar kılını bile kıpırdatmayanların da sorumlu olduğunu ifade etti.

ekran-goruntusu-2024-08-21-115901.png

ekran-goruntusu-2024-08-21-120052.png

ekran-goruntusu-2024-08-21-120644.png

ekran-goruntusu-2024-08-21-120649.png

ekran-goruntusu-2024-08-21-120703.png

Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
ABD'de O'Hara depremi Spor
ABD'de O'Hara depremi
Dolar yükselişe geçti Ekonomi
Dolar yükselişe geçti
Aldığı sıfır araç kokunca soluğu mahkemede aldı! Yargıtay'dan emsal karar Gündem
Aldığı sıfır araç kokunca soluğu mahkemede aldı! Yargıtay'dan emsal karar
Galatasaray maçının faturası ağır oldu. Hacıosmanoğlu kalemini kırdı Spor
Galatasaray maçının faturası ağır oldu. Hacıosmanoğlu kalemini kırdı
Mehmet Şimşek'in istifa edip etmediğine dair resmi açıklama yapıldı Ekonomi
Mehmet Şimşek'in istifa edip etmediğine dair resmi açıklama yapıldı
İstanbul D-100 karayolunda kaza: Ankara istikameti trafiğe kapatıldı Gündem
İstanbul D-100 karayolunda kaza: Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
Müsavat Dervişoğlu: Milletimizi sahipsiz bırakamayız Gündem
Müsavat Dervişoğlu: Milletimizi sahipsiz bırakamayız