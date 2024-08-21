Boşandığı hamile eşini sokak ortasında demir çubukla dövdü. Yazıklar olsun herkes izledi

Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçilememesi bir yana her geçen gün bu şiddetin ve cinayetlerin artarak devam etmesi Türkiye’nin çözemediği toplumsal sorunların başında yer almaya devam ediyor.

Toplumun bu kanayan yarasına dair son örnek ise Manisa’da görüldü. Aktarılanlara göre boşandığı eski eşi ile yeniden görüşen ve hamile olan bir kadın eski eşi önce tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesinin ardından şiddete başvuruldu. Hamile kadın yere düşmesinin ardından defalarca tekme, yumruk ve demir sopa ile öldüresiye darp edildi.

Çekilen videoda çevredeki vatandaşlardan bazılarının şiddet karşısında yerinden bile kalkmadığı görüldü.

“ABİ HAMİLEYİM”

Sokak ortasında vahşice darp edilen kadının şiddet gördüğü esnada ağlaması ve “Abi hamileyim” diyerek bağırması görüldü. Görüntülerin sonunda ise duyarlı bir vatandaşın geldiği ve şiddete son vermek için müdahale ettiği görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından birçok kullanıcı kadını öldüresiye döven erkek kadar kılını bile kıpırdatmayanların da sorumlu olduğunu ifade etti.