Polis hamile eşini demir çubukla döven "erkek"i böyle paketledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Polis hamile eşini demir çubukla döven "erkek"i böyle paketledi

Manisa’da bir kadın boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında herkesin içinde dövüldü. Tekme, yumruk ve demir sopa darbelerine maruz kalan hamile kadına kimse yardım etmedi. Görüntüler izleyen herkesin kanına dokunmuştu. Polis ekipleri eski eşine vahşice saldıran adamı tutukladı.

Manisa’da boşandığı eski eşi ile yeniden görüşen ve hamile olan bir kadın eski eşi önce tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesinin ardından şiddete başvuruldu. Hamile kadın yere düşmesinin ardından defalarca tekme, yumruk ve demir sopa ile öldüresiye darp edildi.

Çekilen videoda çevredeki vatandaşlardan bazılarının şiddet karşısında yerinden bile kalkmadığı görüldü. Vahşetin polis ekiplerine ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler adamı kıskıvrak yakaladı. Hamile eski eşini döven adamın tutuklandığı belirtildi.

Boşandığı hamile eşini sokak ortasında demir çubukla dövdü. Yazıklar olsun herkes izlediBoşandığı hamile eşini sokak ortasında demir çubukla dövdü. Yazıklar olsun herkes izledi

NE OLMUŞTU?

Manisa’da boşandığı eşini sokak ortasında herkesin gözü önünde tekme yumruk ve demir sopa ile döven adama kimse müdahale etmemiş ve yerdeki kadın hamileyim diye bağırmıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi gelmişti.

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