Polis hamile eşini demir çubukla döven "erkek"i böyle paketledi

Manisa’da boşandığı eski eşi ile yeniden görüşen ve hamile olan bir kadın eski eşi önce tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesinin ardından şiddete başvuruldu. Hamile kadın yere düşmesinin ardından defalarca tekme, yumruk ve demir sopa ile öldüresiye darp edildi.

Çekilen videoda çevredeki vatandaşlardan bazılarının şiddet karşısında yerinden bile kalkmadığı görüldü. Vahşetin polis ekiplerine ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler adamı kıskıvrak yakaladı. Hamile eski eşini döven adamın tutuklandığı belirtildi.

Boşandığı hamile eşini sokak ortasında demir çubukla dövdü. Yazıklar olsun herkes izledi

NE OLMUŞTU?

Manisa’da boşandığı eşini sokak ortasında herkesin gözü önünde tekme yumruk ve demir sopa ile döven adama kimse müdahale etmemiş ve yerdeki kadın hamileyim diye bağırmıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi gelmişti.