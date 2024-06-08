Boşandığı karısını göğsünden vurdu

Kaynak: İHA
Boşandığı karısını göğsünden vurdu

Beylikdüzü’nde yaşayan kadının evine boşandığı kocası geldi. İki arasında çıkan tartışma büyünce adam boşandığı karısını göğsünden vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis adamı silahla birlikte yakaladı.

Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi’nde yaşayan 39 yaşındaki Manolya P.'nin evine bir süre önce boşandığı 43 yaşındaki eşi Ferhat İ. geldi. Konuşmaya başlayan ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Ferhat İ. yanında getirdiği silahla eski karısını göğsünden vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye ihbar etti.

Polis Ferhat İ.’yi silahlıyla birlikte yakaladı. Ağır yaralanan Manolya P. İse kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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