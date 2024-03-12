Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi. Son sözleri "Kurtarın bizi" oldu

Kaynak: İHA
Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi. Son sözleri "Kurtarın bizi" oldu
İzmir Karabağlar’da boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vuran erkek, ardından kendi yaşamına da son verdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşini elinde pompalı tüfekle gören çaresiz kadının son sözleri ise, "Kurtarın bizi" oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Tamer Yurtkal isimli erkek, hakkında çıkartılan uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Zahide Yurtkal'ın yaşadığı eve geldi.

Tamer Yurtkal’ı elindeki pompalı tüfekle gören Zahide Yurtkal, “Kurtarın bizi” diye bağırarak yardım istedi. Tamer Yurtkal, zorla girdiği evde Zahide Yurtkal'ı göğsünden vurdu.

Yurtkal, ardından kendisini de vurarak intihar etti. Olay esnasında çiftin 17 yaşındaki kızı da pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Zahide ve Tamer Yurtkal'ın yaşamını yitirdiklerini belirledi.

Olayın ardından Tamer Yurtkal'ın kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma suçlarından sicil kaydının olduğu belirlendi.

YAN YANA TABUTA KONDULAR

Zahide ve Tamer Yurtkal’ın cansız bedenleri, yan yana iki tabuta konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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