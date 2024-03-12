Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi. Son sözleri "Kurtarın bizi" oldu

İzmir Karabağlar’da boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vuran erkek, ardından kendi yaşamına da son verdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşini elinde pompalı tüfekle gören çaresiz kadının son sözleri ise, "Kurtarın bizi" oldu.