Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi. Son sözleri "Kurtarın bizi" oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Tamer Yurtkal isimli erkek, hakkında çıkartılan uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Zahide Yurtkal'ın yaşadığı eve geldi.
Tamer Yurtkal’ı elindeki pompalı tüfekle gören Zahide Yurtkal, “Kurtarın bizi” diye bağırarak yardım istedi. Tamer Yurtkal, zorla girdiği evde Zahide Yurtkal'ı göğsünden vurdu.
Yurtkal, ardından kendisini de vurarak intihar etti. Olay esnasında çiftin 17 yaşındaki kızı da pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle kolundan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Zahide ve Tamer Yurtkal'ın yaşamını yitirdiklerini belirledi.
Olayın ardından Tamer Yurtkal'ın kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma suçlarından sicil kaydının olduğu belirlendi.
YAN YANA TABUTA KONDULAR
Zahide ve Tamer Yurtkal’ın cansız bedenleri, yan yana iki tabuta konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.