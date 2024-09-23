Boşanma aşamasında olduğu eşini boğarak öldürdü

Olay akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’ndeki lüks bir sitede gerçekleşti. . Yaklaşık 1 ay önce Yunusemre ilçe belediyesinde zabıta olarak işe giren Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, bir süre önce ailevi sorunları yüzünden anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

Manisa'da yaşanan olayda, boşanma aşamasındaki Selda Eller, eşi Gökhan Eller’i telefonla arayarak eşyalarını alması için eve çağırdı. Eve gelen Gökhan Eller, eşyalarını topladığı sırada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrendi. Bu bilginin ardından çift arasında tartışma çıktı. Gökhan Eller, tartışma esnasında eşi Selda Eller’i elleriyle boğarak öldürdü.

Olay sonrasında Gökhan Eller, Barbaros Polis Karakolu'na giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti ve teslim oldu. İtirafın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde Selda Eller’in cansız bedenini evin çocuk odasında buldu. Savcılık incelemelerinin ardından Selda Eller’in bedeni otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gökhan Eller, polisteki ifadesinde eşinin kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu, bu nedenle öfkelendiğini ve onu boğarak öldürdüğünü söyledi. 20 yıllık evli olan çiftin 1’i erkek, 2 çocukları olduğu öğrenildi.