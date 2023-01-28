﻿Eşinin avukatlığını yapan çifti öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan bir erkek, Tapu Müdürlüğü binasında mallara tedbir işlemi esnasında, eşinin avukatı olan evli çifti silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde bulunan İnegöl Tapu Müdürlüğünde meydana geldi.

Yanında çalıştırdıkları Özlem A.'nın (40) boşanma avukatlığını yapan Mustafa Furkan Soydan (29) ve avukat eşi İrem Soydan (29), mal paylaşımı için İnegöl Tapu Müdürlüğüne gitti.

KURŞUN YAĞDIRDI

Kuruma Özlem A.'nın eşi Ekrem A. (45) da geldi. Tapuda davacıların üzerine olan mallara tedbir işlemi yapıldığı sırada öfkelenen Ekrem A., elindeki tabancayla avukatlara kurşun yağdırdı.

Saldırgan, aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden avukat Mustafa Furkan Soydan ve avukat eşi İrem Soydan yaralandı. Yaralı avukatlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyan Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan ise yaralanan oğlu Mustafa Furkan Soydan ve gelininin yanına hastaneye gelerek ilgilendi.

SALDIRGAN ERKEK YAKALANDI

Olayın ardından kaçan E.A. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Olayda kullanıldığı iddia edilen silah üzerinden çıkan zanlının, emniyetteki ifadeleri sürüyor. (İHA)