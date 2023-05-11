Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü. ‘Olay aniden gelişti’ deyip beraatini istedi

Duruşma sonrasında açıklama yapan Sultan Barut’un annesi Neriman Ovaç ise, "Geçinemiyordu benim kızım, boşanmaktı amacı. Böyle mi olması lazımdı, öldürmesi mi lazımdı kızımı? " dedi.

DHA’nın haberine göre, Çağlayan'da 14 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen olayda Şener Barut, boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut'u bıçaklayarak yaraladıktan sonra polise teslim olmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri, Sultan Barut'u apartman boşluğunda yerde yatar vaziyette hayatını kaybetmiş şekilde bulmuştu. İddianamede şüpheli Şener Barut'un "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan duruşmaya, tutuklu sanık Şener Barut getirilirken, öldürülen Sultan Barut’un annesi Neriman Ovaç ve babası Murat Ovaç da duruşmada hazır bulundu.

"OLAY ANİDEN GELİŞTİ" DEYİP BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Şener Barut savunmasında, "Boşanma davası açmıştım. Çocukları benden aldıktan sonra iletişimi koparmıştı. Kendisine mesaj attım ve şikayet edeceğimi söyledim. İstanbul’dayım deyince çocuklarımı görmem için Çağlayan’da bir adrese çağırdı orada buluştuk. Aynı gün saat 15.30 sıralarında eşimle buluşmadan önce bir alışveriş merkezinden çocuklarıma oyuncak ve eşimi tehdit etmek amaçlı bir bıçak almıştım. O anda öldürme niyetim yoktu" dedi. Eşiyle buluştuğunda bıçağın kendi üzerinde olduğunu belirten sanık, "Ağabeyimin evine gittik. Ağabeyim bodrum katta oturur. Aram bozuk olduğu için eve girmek istemedim. Ağabeyim ise eşimi durumlardan dolayı eve almak istemedi. Ağabeyim kapıyı kapattıktan sonra Sultan ile tartışmaya başladık. Karaktersiz olduğumu ona sahip çıkmadığımı söylüyordu. Yukarı doğru çıkarken tartışma büyüdü. Kontrolümü kaybettim. Bıçak montumun cebindeydi. Biraz itiş kakış yaşadık çocukları alıp gideceğini ve bana göstermeyeceğini söyledi. Ben bir şeyleri düzeltmeye çalıştıkça olay tersine gidiyordu. Olay aniden gelişti. Bir anda montumun cebinden bıçağı çıkardım gözümü kapattım, bıçakla bir kez vurduğumu hatırlıyorum. Dönüp bakamadım kötü bir şey olduğunu biliyordum. Hemen apartmanı terk ettim. Ambulans çağırın diye bağırdım. O sırada çocuklar merdivenin alt tarafındaydı. En yakın karakola teslim oldum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"27 YAŞINDAKİ KIZIMI TOPRAĞA GÖMDÜK"

Şikayetçi baba Murat Ovaç, kızının sanıkla planlı bir şekilde buluşmadığını, sanığın ağabeyi Erdinç veya yengesi tarafından o eve çağırıldığını ileri sürdü. Baba, "Şener’in orada olduğunu bilseydi gitmezdi. Kızım kan kaybından öldü. Ağabeyi olaya müdahale etseydi kızım kurtulabilirdi. Şikayetçiyim. 27 yaşındaki kızımı toprağa gömdük. Adalete sığınıyorum’’ diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi anne Neriman Ovaç ise kızının çerçevelenmiş fotoğrafını hakimlere göstererek "Şikayetçiyim. Ciğerim yanıyor. Torunlarımın boynu bükük’’ dedi.

AĞABEY TANIK OLARAK DİNLENDİ

Daha sonra olayın gerçekleştiği apartmanda oturan Şener Barut’un ağabeyi Erginç Barut tanık olarak dinlendi. Erginç Barut, kardeşinin kendisini arayarak "Ağabey İstanbul’a geleceğim" dediğini belirterek, "Şener, Sultan’ın kendisini aldattığını düşünüyordu. Ben de Sultan’ın böyle birşey yapmayacağını söyledim. Sonra Sultan’a sordum o da öyle bir şey olmadığını söyledi. Olay günü evime geldiler aralarındaki ilişkiyi bildiğim için karışmak istemedim ve kapıyı kapattım. Bir dakika boyunca tartışmalarını duydum. Sonra ‘Ağabey’ diye bir çığlık sesi duydum. Sultan’ın aşağı kayarak düştüğünü gördüm. Şener'in ağabeyinin 'Ambulansı ara diyerek binayı terk ettiğini duydum. Sultan’a hiç müdahale etmedim. 112'yi aradım. Ambulans 15 20 dakikada geldi" dedi.

"ÖLDÜRMESİ Mİ LAZIMDI KIZIMI?"

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Sultan Barut'un ailesi, "Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği" üyeleri ve avukatlarıyla birlikte açıklama yaptı. Avukat Nilda Baltalı, Sultan Barut'un evliliği boyunca şiddete uğradığını, "Yeter" dediği için katledildiğini, Şener Barut'un en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"GEÇİNEMİYORDU, ÖLDÜRMESİ Mİ LAZIMDI?"

Anne Neriman Ovaç, "Benim kızım katledildi. Kimsenin annesi ağlamasın, evladı için canı yanmasın istiyorum. Anneler benim halimi anlar, anneler benim sesimi duysunlar, kulak versinler. Benim canım yanıyor, onun ceza almasını istiyorum. Geçinemiyordu benim kızım, zaten boşanmaktı amacı. Böyle mi olması lazımdı? Öldürmesi mi lazımdı kızımı? Bu acı, bu anneye ve babaya yapılır mı? Bir annenin feryadı bu" dedi.