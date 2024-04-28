Boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı

Kaynak: AA
Boşanma aşamasındaki eşinin evini kurşunladı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin evine kurşun yağdırdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, boşanma sürecinde olduğu belirlenen Hüseyin A'nın, ayrı yaşadığı eşi Ayşe A'nın Hamzabey Mahallesi İslamoğlu Sokak'taki evine geldiği öğrenildi.

Belinde taşıdığı tabancayı çıkaran Hüseyin A, Ayşe A'nın ikamet ettiği eve 5 el ateş etti. Evde bulunan camlara isabet eden kurşunlar nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Şans eseri, silahlı saldırı sonucunda yaralanan olmadı. Polis, Hüseyin A'nın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

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