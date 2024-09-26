Boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanmıştı! Acı haberi geldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 36 yaşındaki şahıs boşanma aşamasındaki eşini bıçaklamıştı. Ağır yaralanan kadın 29 gün sonra hayatını kaybetti.

Feci olay, 29 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda yaşandı.

Özkan Karabıyık, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Esin Karabıyık ile onun yakını Ebru Duvar'ı bilinmeyen nedenle bıçakladı.

Yaşanan olayda Özkan Karabıyık, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Olayda ağır yaralanan Ebru Duvar ve Özkan Karabıyık, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ameliyata alınmıştı.

Yaklaşık 10 gün önce sağlık durumu kötüye giden Karabıyık, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Karabıyık, burada yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.