Boşanma davası çıkışında dehşet saçtı! Boşanmak isteyen eşini bıçakladı

Kahramanmaraş'ta V.K. (45), boşanma davasından çıktıktan sonra eşi D.K.'yı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan D.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SABAH DURUŞMA İÇİN ADLİYEYE GELDİLER
Korkunç olay, sabah saatlerinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan D.K. ve V.K., sabah adliyede duruşmaya katıldı.
DURUŞMA ERTELENDİ
D.K., ertelenen duruşma çıkışı adliyeden ayrılıp yolun karşısına geçmek isterken kocası V.K. yanına geldi.
DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI
Çıkan tartışmada V.K., çocuğunun önünde D.K.'ye bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan D.K. kanlar içinde yere yığılırken, V.K. ise kaçtı.
BIÇAKLANAN KADININ DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
D.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayın ardından kaçan V.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.