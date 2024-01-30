Boşanmak isteyen eşini tabancayla öldürdü

Kaynak: DHA
Boşanmak isteyen eşini tabancayla öldürdü
Zonguldak’ta boşanmak isteyen eşini başından vurarak öldüren Tarık Kanyılmaz tutuklandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 24 yaşındaki eşi Bahar Kanyılmaz’ı velayet tartışması sonucu tabancayla vurarak öldüren Tarık Kanyılmaz tutuklandı.

Erdemir Caddesi’nde meydana gelen olayda, Bahar Yılmaz, Tarık Kanyılmaz’la bir tartışma yaşadıktan sonra babasının evine gitti. Bunun üzerine Tarık Kanyılmaz, evin önüne gidip Bahar Kanyılmaz’ı konuşmak için aşağı çağırdı.

Konuşmak için binanın yan tarafına giden çift, tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Tarık Kanyılmaz, tabancasını çıkarttı ve Bahar Tanyılmaz’a 5 el ateş etti. Kurşunların başına isabet etmesiyle, Bahar Yılmaz yaşamını yitirdi.

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Bahar Kanyılmaz’ın yakınları, silah seslerini duyunca olay yerine gitti. Sinir krizi geçiren aile, Tarık Kanyılmaz’ın bırakıp kaçtığı arabasına saldırdı.

Şehir dışına kaçmaya çalışan Kanyılmaz, polis ekipleri tarafından Alaplı ilçesinde yakalandı.2 çocuk annesi Bahar Kanyılmaz’ın cenazesi, dün Subaşı Mahallesi Aydınlar köyünde defnedildi.

VELAYET TARTIŞMASI

Tarık Kanyılmaz’ın polis merkezinde verdiği ifadede, “Boşanmak istiyordu. Ben de ‘çocukları ver, çocukları alırım’ dedim. O da ‘çocukları vermem’ dedi. Kavga ettik. Bir anda sinirlenince böyle oldu. Pişmanım” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kanyılmaz, tutuklandı.

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