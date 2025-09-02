Boşanmak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay, boşanma davasında ''Kadının, eşinin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılması erkek eş için evliliğin temelden sarsılması sebebi olamaz'' diyerek emsal bir karar imza attı.

İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgiye göre, Nazilli’de yaşayan çiftin karşılıklı açılan boşanma davasında, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak evden ayrılmasını, evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak gördü ve erkek eş tarafından açılan boşanma davasını kabul etti.

Genç kadın kararı temyize götürdü.

"EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMELİNDEN SARSMAZ"

Temyiz incelemesi neticesinde, kadının, eşinin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak evden ayrılmasının, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi gereği, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olmadığını ifade edildi. Erkek tarafından "terke dayalı" açılmış bir boşanma davası olmadığından, boşanma hükmünün bozulmasına karar verdi.

Tartışılan karar sosyal medyada gündem oldu.

Nagehan Alçı'dan flaş çağrı! Canlı yayında açıkladı

Skandal iddia! 'İstediğimiz şekilde konuş yoksa...'