Boşanmış anneler dikkat! Yargıtay'dan önemli 'soyadı' kararı

Yargıtay, boşanmanın ardından çocukların soyadı değişikliğiyle ilgili önemli bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Antalya'da boşandıktan sonra yeniden evlenen bir anne, çocuğunun soyadının yeni eşinin soyadıyla değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. Anne, kendisinin ve çocuğunun farklı soyadları taşıması sebebiyle sorunlar yaşadığını aktardı. Anneyi haklı bulan mahkeme çocuğun ve annenin yeni eşinin soyadını almasına karar verdi.

ADALET BAKANLIĞI İTİRAZ ETTİ

Adalet Bakanlığı, Antalya 9. Aile Mahkemesi'nin kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle "kanun yararına bozma" talebinde bulundu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı bozdu.

"ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARININ BULUNMASI HALİNDE..."

Yargıtay, karar gerekçesinde, Türk hukuk sisteminde evlilik birliğinde doğan çocuğun babasının soyadını alması esasının bulunduğunu kaydetti. Kararda boşanma sonrasında çocuğun velayeti kendisinde olan annenin, ancak "çocuğun üstün yararının bulunması halinde" bekarlık soyadını alabileceği vurgulandı.