Bosch’tan işten çıkarma hamlesi

Kaynak: Haberglobal
Bosch’tan işten çıkarma hamlesi
Yüksek enflasyona bağlı olarak artan maliyetler şirketleri küçülmeye ya da işçi çıkarmaya yönlendiriyor. Sıradaki şirket Bosch oldu.

Yükselen fiyatlara karşı dayanamayan şirketler maliyetleri azaltmak amacıyla işçi çıkarmalara başladı. Şirketin açıklamasında, "BSH, mevcut iş hacimlerine dayanarak, bu yıl 1.000 olmak üzere 2027 sonuna kadar yaklaşık 3 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor" ifadeleri kullanıldı.
Bosch, daha önce de, Elektrikli El Aletleri ve elektrikli aletler sektöründe 3 bin 760 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Toplamda, grubun dünya çapındaki 427 bin 600 çalışanında 7 binen fazlası risk altında yer alıyor.
Enflasyon ve Alman inşaat sektörünün çöküşü arasında çamaşır makinesi ve buzdolabı talebi de önemli ölçüde yavaşlama gösterdi. Hane halkı ayrıca, pandemi sırasında ufak tefek alet edevat ve bahçe aletleri stoğu yaptı.
BSH satışlarının yüzde 12 oranında arttığı Covid-19 dönemindeki -patlaması son buldu. 2023’de "tüketim malları" satışları yüzde 7 oranında düşüş göstererek 19,9 milyar avroya gerileme gösterdi. Bu eğilim, 2023’te büyük ev aletleri satışlarının yüzde 10 düştüğü Almanya genelinde de görüldü.

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