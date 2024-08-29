Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu, Sivil İşler Bakanlığı'nın teklifi üzerine, 2024-2026 döneminde spor, uluslararası kültürel iş birliği, inovasyon, Ufuk Avrupa Fonu'ndan fon sağlanacak projelerin hazırlanması ve Bosna-Hersek'te HIV ve tüberkülozun önlenmesiyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının projelerinin eş finansmanı alanlarındaki projeleri desteklemek için hibe fonlarının tahsisine ilişkin kriterleri belirleyen beş karar kabul etti.

Bu fonlar, 2024 yılı için Bosna Hersek Kurumları Bütçesi ve Bosna Hersek'in Uluslararası Yükümlülükleri Hakkındaki Kanun'un "Cari Transferler ve Hibeler" bölümünden sağlanacak olup, 2025 ve 2026 yıllarına ait fonlar ise Bosna Hersek Kurumları Bütçesi ve Bosna Hersek'in Uluslararası Yükümlülükleri Hakkındaki Kanun'dan her yıl için ayrı ayrı sağlanacaktır.

Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu ayrıca, ülkede ekonominin geliştirilmesini desteklemek amacıyla 2024-2026 dönemi için Bosna-Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı'na verilecek mevcut hibelerin dağıtım kriterlerine ilişkin kararı da kabul etti.