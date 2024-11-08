Bosna-Hersek'de elektriğe zam talebi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bosna-Hersek'de elektriğe zam talebi

Bosna-Hersek'in Sırp Cumhuriyeti'ne ait devlet enerji şirketi Elektroprivreda RS, elektrik fiyatlarına %20 zam yapılması talebiyle başvuruda bulundu.

Bosna-Hersek'in Sırp Cumhuriyeti'ne ait devlet enerji şirketi Elektroprivreda RS (ERS), yerel enerji düzenleyici REERS'e elektrik fiyatlarının %20 oranında artırılmasını talep etti. Söz konusu artışın hem şirketler hem de haneler için geçerli olması bekleniyor. ERS, ayrıca mevcut elektrik tüketim limitlerinin düşürülmesini istiyor. İlk aşama için 500 kilovattan 300 kilovata, ikinci aşama için ise 1.000 kilovattan 500 kilovata düşürülmesi önerildi.

Elektrik fiyat artışı, büyük ölçüde şirketin karşılaştığı hukuki kayıpların finansmanı için talep ediliyor. ERS, artan maliyetleri dengelemek amacıyla bu düzenlemeyi önerdi.

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