Bosna Hersek'te savaşta yakılarak katledilen 70 sivil törenle anıldı

Kaynak: AA
Bosna Hersek'te savaşta yakılarak katledilen 70 sivil törenle anıldı

Bosna Hersek'in doğusundaki Visegrad kentinde, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında, 14 Haziran 1992'de yakılarak katledilen çoğu kadın ve çocuk 70 sivil için anma töreni düzenlendi.

Katliamın 32. yıl dönümünde, Visegrad'daki Pionirska Sokağı'nda yapılan anma törenine, Bosna Hersek İnsan Hakları Bakan Yardımcısı Duska Jurisic, Devlet Bakanı Dzemal Smajic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi temsilcileri ve katledilenlerin yakınları katıldı.

Kurbanlardan Devleta Mesic, annesi, iki kız kardeşi ve yeğeninin yakılarak öldürüldüğünü ve kemiklerinin dahi bulunamadığını dile getirdi.

Anma törenini düzenleyen Savaşın Kadın Kurbanları Derneği Başkanı Bakira Hasecic, katliamın üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen kurbanların kemiklerinin hala bulunamadığını vurguladı.

Katliamın Detayları

Katliama tanıklık edenlerin ifadelerine göre, 32 yıl önce Visegrad yakınlarındaki Korintik köyünde, çoğu kadın ve çocuk olan 70'in üzerinde Boşnak, Sırp askerleri tarafından Pionirska Sokağı'ndaki bir eve toplandı ve kapıları kilitlendi. Ardından evi ateşe veren Sırp askerleri, pencerelerden kaçmaya çalışan sivilleri otomatik silahlarla öldürdü. Evdeki sivillerden sadece birkaç kişi hayatta kalmayı başarabildi.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi ve Bosna Hersek Mahkemesi, Visegrad'daki suçlar nedeniyle sadece 8 Sırp askerini mahkum etti. Sanıklardan Milan Lukic müebbet hapis cezasına çarptırılırken, diğer 7 kişi 8 ila 30 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı. Visegrad katliamına katılanların birçoğu ise yargılanmadı.

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