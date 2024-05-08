Bosna Hersek'te yerel seçim tarihi açıklandı

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Irena Hadziabdic, ülkede 4 yılda bir yapılan yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hadziabdic, yerel seçimlerde her iki entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ile Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ve özel statüye sahip Brcko Bölgesi'nde 143 belediye başkanı ile 3 bin 200 meclis üyesinin seçileceğini ifade etti.

9,5 milyon avroya mal olacağı ifade edilen yerel seçimlerde, 3 milyon 406 bin 88 vatandaşın seçimlerde oy kullanabileceği, yurt dışında yaşayıp oy vermek isteyenlerin de internet üzerinden 23 Temmuz'a kadar başvuruda bulunabileceği aktarıldı.

SEÇİM 6 EKİM'DE

Irena Hadziabdic, yerel seçimler için siyasi partilerin propaganda serbestliğinin 6 Eylül'den sonra başlayıp 5 Ekim'e kadar süreceğini açıkladı. Hadziabdic, "Bugünden 6 Eylül'e kadar seçim propagandası olmayacak. Aksi herhangi bir şey erken propaganda olarak değerlendirilecek ve yaptırımlara tabi olacak" dedi.