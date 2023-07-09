Bosna Hersek'ten NATO'ya ülkeye asker konuşlandırılması talebi

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, NATO'dan, ülkenin kuzeydoğusundaki Brcko bölgesine asker konuşlandırmasını talep etti.

Bosna Hersek'ten NATO'ya ülkeye asker konuşlandırılması talebi

Zvizdic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Batı Balkanlar'ın da ele alınacağını belirtti.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması temelinde NATO'dan Brcko bölgesine asker konuşlandırmasını talep eden Zvizdic, "Atılacak bu adımla, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) ayrılma projesi önlenecek, arkasından da devre dışı kalacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Zvizdic, RS Ulusal Meclisinde (NSRS) son dönemde alınan kararları "ayrılık hareketi" şeklinde değerlendirerek, "NATO'nun atacağı adımla Bosna Hersek'teki en büyük tehlikelerden birisi de başarıyla bertaraf edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek vatandaşlarının barış istediğini ve Brcko'ya gelecek NATO güçlerini de büyük bir destekle karşılayacaklarını aktaran Zvizdic, RS'nin savaş suçlularını yücelttiği ve soykırım inkarı yaptığının altını çizdi.

RS LİDERİ, YÜKSEK TEMSİLCİ'NİN KARARLARINI UYGULAMADI

NSRS, haziranda, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin kararlarının entite topraklarında geçerli sayılmaması ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

Yüksek Temsilci Schmidt de NSRS'nin aldığı kararları iptal etmiş ve yürürlüğe giremeyeceklerini açıklamıştı.

Ayrılıkçı söylemleriyle bilinen RS Başkanı Milorad Dodik ise Schmidt'in resmi bir temsilci olmadığını ve kararlarını uygulamayacaklarını söylemişti. Schmidt'in iptal kararına karşı çıkan Dodik, Yüksek Temsilci kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması için imza atmıştı.

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