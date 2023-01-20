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Bosna katilinin Avrupa’da DJ’lik yaptığı ortaya çıktı

Bosna’da sivilleri katleden ölüm mangası Arka’nın Kaplanları’nda yer alan bir ismin Avrupa’da DJ’lik yaptığı ortaya çıktı. "DJ Max" adıyla anılan Sedan Golubovic’in yıllarca masum sivilleri öldürmesine rağmen sokaklarda özgürce dolaştığı görüldü.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:21
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Bosna katilinin DJ’lik yaptığı ortaya çıktı

Bosna katilinin Avrupa’da DJ’lik yaptığı ortaya çıktı
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Rolling Stone dergisi, 1992'de çekilen insanlık dışı fotoğraftaki çete üyesinin halen DJ'lik yaptığını belge ve fotoğraflarla kanıtladı. Hikayenin vahim bir tarafı da "DJ Max" adıyla sokaklarda gezen Golubovic'in gerçek kimliğinin Belgrad çevresinde pek de sır sayılmaması…

Arkan'ın Kaplanları denen ölüm mangasının Bosna'da sivilleri katletmesinin üzerinden otuz yıl geçti. Çeteye mensup savaş suçlularının neredeyse hiçbiri yargılanmadı. Rolling Stone dergisi içlerinden birinin on yıllardır Avrupa'daki müzik festivallerinde ve gece kulüplerinde DJ'lik yaptığını belgeledi. Bazıları bugün kurbanların aileleriyle aynı sokaklarda dolaşıyor.

Oksijen gazetesinin aktardığına göre Arkan, işe genç erkekleri emrine alarak başlamıştı. Tribünler, kendisine savaşı devşirmek için iyi bir adresi 1990’da, yani savaştan iki yıl önce Belgrad’ın Kızıl Yıldız futbol takımının "Ultralar" adıyla bilinen fanatik taraftarlarından oluşan bir grup kurdu.

Adını ilk kez bugünkü Hırvatistan'da yaşanan gerginliklerde duyurdu. Arkan'a bağlı çete 1992'deki Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Biyelyina kentini bastı. Bosna Savaşı sırasında yaşananları kavuşturmak için kurulan Birleşmiş Milletler mahkemesi olan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICTY) göre, iki gün içinde çoğu infaz yöntemiyle en az 48 kişiyi öldürdü. Baz iddialara göre ölü sayısı çok daha yüksek Cinayetler, Bosna'da dört yıllık sürecek savaş etnik temizliği ve soykırım görünmeyen genç bir milis katliamın kurbanlarından yerde yatan Tifa Sabanovic isimli kadına tekme atıyordu. Diğer kurbanlardan Abdirami ve eşi Hamijeta da Tifa'nun yanında yatıyordu. Bu arada iki üniformalı ve silahlı erkek yanlarından geçiyordu. Bizzat Arkan daha sonra Haviv'in filmlerini aldı ancak fotoğrafçı bu karenin bulunduğu makarayı saklamayı başarmıştı.

Time dergisi iki hafta sonra Biyelina katliamını anlatan bir foto haber yayınladı. Dünya devam eden katliamı bu haberden öğrendi. Ancak bu fotoğraftaki şahıslar asla yargılanmadı. Arkan'ın Kaplanları çetesinin üyelerinin büyük kısmi serbest

SAVAŞTAN SAHNEYE

1995'in sonunda Bosna'daki savaş sona erdi. Bu yıllarda Belgrad'da bir "yeraltı rave" kültürü gelişiyordu. Dans, şehir gençliğinin günlük hayatın ezici gerçekliğinden uzaklaşma yolu olmuştu. Herkes B92 adlı Sırp radyosunu dinliyordu. Gençler elektronik müziği o yıllarda savaş karşıtlığıyla da ilişkilendiriyordu. Dans pistlerinin gelecek vaat eden gençlerinden biri de Sedan Golubovic.

Golubović bir zamanlar Arkan çetesinin üyesi olduğu kadınla konuşuyor. Bir diğerinde, Arkan’ın Kaplanları ile devriye geziyor. Yine Rolling Stone'un ilk kez yayınladığı bir fotoğrafta mavi bir Suzuki motorsikletinin üzerinde oturuyor. Haviv, bu fotoğrafın katliamla aynı gün çekildiğini söylüyor. Mekanlar tekme fotoğrafına 200 metre mesafede.

Golubovic, Bijeljina'daki toplu katliamlarda rol oynadığı iddialarına yanıt vermeyi reddetti. Rolling Stone Haviv'in çektiği iki fotoğrafı kendisine gönderdi. Golubović, Viber üzerinden "Hikâyenizde adımın veya fotoğrafımın geçmesine izin vermiyorum. Avukatımla görüştüm, biri hakkında yanlış bilgi yayınlamak yasal değildir” dedi.

 

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