Boston Celtics finale göz kırptı

Düzenleme: Kaynak: AA
Boston Celtics finale göz kırptı
NBA'de Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı karşısında seriyi 3-1'e getirdi, finale bir adım daha yaklaştı.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) play-off'larına iki maçla devam edildi.

Cleveland Cavaliers'a konuk olan Boston Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 33 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansıyla serinin 4. maçından galip ayrıldı. Boston 1 galibiyet daha alırsa adını finale yazdıracak.
Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 8 ribaunt ve Jrue Holiday 16 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.
Donovan Mitchell'ın forma giymediği mücadelede Cavaliers adına Darius Garland 30 sayı, 7 asist, Evan Mobley ve Caris LeVert ise 19'ar sayıyla oynadı.

Oklahoma City Thunder pes etmedi
Batı Konferansı yarı final 4. maçında Dallas Mavericks'e konuk olan Oklahoma City Thunder, 14 sayı geriden gelerek 100-96 kazandı ve seride durumu 2-2 yaptı.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Chet Holmgren 18 sayı, 9 ribaunt, 4 blokla galibiyete katkı sağladı.
Normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 18 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı Mavericks'te PJ Washington 21 sayı, 12 ribaunt ve Derrick Jones Jr 17 sayı, 4 blok üretti.

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