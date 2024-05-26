Boston Celtics fırtınası yıktı geçti

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı final heyecanında Boston Celtics, rakibi Indiana Pacers karşısında 114-111’lik skorla üstünlük kurarak seride 3-0 gibi ezici bir üstünlüğe ulaştı.

Play-off mücadelesinin bu kritik aşamasında Celtics, deplasmanda Pacers’ı mağlup ederek final serisine damgasını vurdu.

Celtics’in yıldız oyuncusu Jayson Tatum, 36 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle geceye damga vururken, takım arkadaşları Jaylen Brown 24 sayı ve Al Horford 23 sayı ile galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

Pacers cephesinde ise Andrew Nembhard’ın 32 sayılık performansı takımının yenilgisini önleyemedi.

Bu sonuçla birlikte Boston Celtics, NBA finaline sadece bir adım uzaklıkta yer alıyor. Serinin dördüncü maçında galibiyet elde etmeleri durumunda, Celtics tarihindeki başarılarına bir yenisini ekleyerek finale yükselmiş olacak.