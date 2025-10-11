Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Almanya'da gündem oldu.

Bild gazetesi, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde "Nutella krizi yaşandı" iddiasına dair haberlerin ardından Gündoğan'ın beslenme sistemi ve kondisyonunu masaya yatırdı.

Gündoğan'ın sporcuların tüketmemesi gereken malzemeleri tesisten çıkardığı öne sürülmüştü. 343 Digital'den İbrahim Seten'in haberine göre, İlkay Gündoğan tesislerde "Nutella" görünce "Bunun burada ne işi var" diyerek sinirlendi.

Bild'in haberinde 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, beslenme konusunda belirlediği kurallara göre yaşadığı belirtildi.

Şeker içeren ürünleri tüketmekten kaçınan Gündoğan'ın saat 20.00'den sonra kesinlikle yemek yemediği ifade edildi. Akşamları sadece su ve çay tüketen yıldız oyuncunun, yalnızca maçlarda az miktarda karbonhidrat aldığı öğrenildi.

İlkay Gündoğan'ın bu disiplinli tarzıyla son dönemde kilo verdiğine dikkat çekilerek, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında performansıyla öne çıktığı hatırlatıldı.

Bild'de yer alan haberde, İlkay'ın 35 yaşında olmasına rağmen, emeklilik düşüncesinden çok uzak olduğu aktarıldı.

Disiplin yaşam tarzının Galatasaray'ın Gündoğan'ı transfer etme nedenlerinden biri olduğu belirtilen haberde, oyuncunun sorumluluk alan ve iyi bir örnek olan bir lider olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, "İlkay Gündoğan, 30'lu yaşlarının ortasında olmasına rağmen disiplin, tutum ve net ilkelerinin hâlâ başarının anahtarı olduğunu her hafta gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.