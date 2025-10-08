Galatasaray'ın yeni yıldızı İlkay Gündoğan saha içinde olduğu kadar saha dışında da takıma liderlik ediyor.

Tecrübeli oyuncunun Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde mutfağa kadar karıştığı ve sporcuların tüketmemesi gereken malzemeleri çıkardığı iddia edildi.

343 Digital'den İbrahim Seten'in iddiasına göre, İlkay Gündoğan tesislerde Nutella görünce çılgına dönmüş ve 'Bunun burada ne işi var' diyerek kaldırtmış.

OKAN BURUK'UN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Tecrübesiyle takıma rehberlik eden İlkay Gündoğan'ın bu anlamda Okan Buruk ve ekibinin de işini kolaylaştırdığı ifade ediliyor.