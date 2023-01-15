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BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ, bünyesinde mühendis, uzman yardımcısı, teknisyen ve büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 261 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 07:29
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BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak
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Kamuilan'da yer alan bilgilere göre; BOTAŞ, bünyesinde mühendis, uzman yardımcısı, teknisyen ve büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 261 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 261 Kişilik Personel Alım Duyurusu

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

İlanlar, 16.01.2023-20.01.2023 Tarihleri ArasındaTürkiye İş Kurumunun İnternet Adresinde Yayımlanacaktır.

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