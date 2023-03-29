Batman Barosu'ndan BOTAŞ hakkında suç duyurusu

Batman Barosu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ), Batman Çayı içinden geçen borularında 13 Mart’ta meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Batman Barosu tarafından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, petrol boru hattında gerçekleşen petrol sızıntısının yaratığı çevre kirliliğinin sorumlusunun BOTAŞ olduğu belirtildi.

Baro, yetkililer hakkında “Çevrenin taksirle kirletilmesi” suçundan işlem yapılmasını isteyerek suç duyurunda bulundu.