BOTAŞ her eve gelecek doğal gaz faturasının kaç TL olacağını açıkladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) 2024 yılı Mart ayı için doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmadığını açıkladı. Mayıs ayında ise tüm Türkiye’deki doğal gaz abonelerinin fatura bedellerinin 150 TL artacağı belirtiliyor.

Ücretsiz doğal gaz uygulaması da sonlanacak ve 1 Mayıs itibarıyla tüm evler için 25 metreküplük doğalgazın bedelini ödemek zorunda kalacaklar. Bu değişiklik, mevcut doğalgaz tarifeleri dikkate alındığında tüm evler için faturalarda yaklaşık 150 TL’lik bir artışa neden olacak.

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda martta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi ise kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Uzmanlara göre, doğal gaz tarifelerindeki değişikliklerin altında 31 Mart seçimleri yatıyor. İğneden ipliğe tüm mal ve hizmet bedellerine 1 Nisan sonrasında yeni zamlar gelmesi beklenirken, doğal gaz tarifelerinin de nisan ayı içerisinde yukarı yönlü değişmesi bekleniyor.