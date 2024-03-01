Türk TIR şoförlerine Bulgar eziyeti

Edirne'de ihracat yükü taşıyan TIR’lar, 31 Mart'ta Schengen bölgesine geçecek Bulgaristan'ın, hem kontrollere sıklaştırması hem de gümrük görevlilerinin ağır çalışması nedeniyle Hamzabeyli sınır kapısında kilometrelerce kuyruk oluştu.

BULGAR POLİSİ VE GÜMRÜK GÖREVLİLERİ İŞİ AĞIRDAN ALIYOR

Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine katılıyor.Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı karşısındaki Bulgar gümrüğü Lesovo'da kontroller sıkılaştırılmaya başlandı. Kontrollerin artmasıyla, Türkiye'den aldıkları yükü Avrupa'ya götürmek için sınır kapısına gelen TIR şoförleri, Hamzabeyli yolu üzerinde 10 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Hamzabeyli'de bulunan Gümrük ve Turizm İşletmeleri'ne (GTİ) bağlı TIR Parkı 750 araçla tam kapasite çalışırken, şoförler ise saatlerce kuyrukta beklemekten şikayet ediyor.

GEÇİŞİMİZ SAATLER ALIYOR

Sınır kapısında TIR’ı ile 17 saattir kuyrukta beklediğini belirten Mesut Seçkin, "Buraya geldiğimizde 23-25 kilometrelerden sıralara giriyoruz. Bu sıranın uzamasının yegane sebeplerinden bir tanesi de işlemlerin yavaş olması, Bulgaristan polislerinin işleri ağır yapması gibi nedenler bu sıraların oluşmasına sebep oluyor. İşleyişin değişmesi gerekiyor" dedi.

KAÇAK GÖÇMENLERE KARŞI NÖBETLEŞE UYKU

Kuyrukta kaçak göçmen sıkıntısı da yaşadıklarını söyleyen Seçkin, Hamzabeyli yolunda kaçak göçmenlerle sorun yaşandığını ifade etti. Araçların gümrük halatlarını kopararak bindiğini belirten Mesut Seçkin, mültecilerin kendilerine saldırdıklarını da iddia etti.

'11 SAATTİR KUYRUKTAYIZ'

Avrupa'ya tekstil ürünü götüren Şevket Şeker de 11 saattir kuyrukta olduğunu söyledi. Sıra kavgalarının yaşandığına söyleyen Şeker bir de Göçmen sorununa dikkat çekti. Göçmenler halatları, mühürleri kesip araçlara bindiğini belirten Şeker, Şoförler fark etmediğinde gümrükte tespit edilince şoföre ceza yazıldığını ve deport edildiğini söyledi.