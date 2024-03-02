Doğal gazın tahtını sallayacak buluş. Isıtma sistemi keşfetti

Gaziantep’te yaşayan 24 yaşındaki genç kadın girişimci Aleyna Arastacı, artan doğal gaz maliyetleri ve son zamanlardaki tedarik krizi nedeniyle doğal gaza ve diğer geleneksel ısıtma yöntemlerine alternatif olarak insan vücuduna zararı olmayan sıvı ısı boyasıyla ısıtma sistemini keşfetti.

ISI BOYASININ VATANDAŞA GÜNLÜK MALİYETİ 7.5 TL

Genç kadın girişimci tarafından keşfedilen ısı boyasıyla, ısıtma sisteminin ev ve ofislerde granit, fayans, petek, duvar, zemin ve camların yanı sıra birçok alanda kullanılabildiği belirtiliyor. Arastacı, darbeye ve betona dayanıklı ısı boyasının evlerde günlük maliyetinin 7,5 TL olduğunu ve doğalgaza oranla yüzde 40 ile 70 arasında tasarruf sağladığını söyledi.

"BOYA İLE ISITMA SİSTEMİ 15 YILLIK BİR SERÜVEN SONUCU ORTAYA ÇIKTI"

Boya ile ısıtma sisteminin 15 yıllık bir serüven sonucu ortaya çıktığını söyleyen Aleyna Arastacı, Isı veren boyayı sistemini, piyasadaki karbon boyaların gelecek yıllarda tükenme ihtimaline karşı keşfettiklerini ve sıfırdan bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledi. Arastacı, “Normalde 15 yıllık bir geçmişi olan bir serüven ve biz bu işe bir kapak boya ile başladık. İlk başladığımız zaman kıvamını ve ısısını tam elde edemiyorduk. Sıfırdan bir ürün çıkardık ve ortaya çıkardığımız bu ürünün denemelerini yapmamız ve insanlara bu boyanın ısı verdiğini inandırmamız 7 yılımızı aldı” ifadelerini kullandı.

Isı boyasının organik bileşenlerden oluştuğunu söyleyen Arastacı, boyanın bir ev için ortalama maliyetinin 5 bin TL olduğunu söyledi. Ürettikleri boyanın diğer boyalardan farklı olduğunu söyleyen Arastacı, ”Ürettiğimiz boya üzerine çivi çakılabilir, 10 cm’lik bir beton döküp kullanabilirsiniz ve hiçbir şekilde boya tahrip olmaz” ifadelerini kullandı.

“BU YÖNTEMLE DOĞAL GAZDAN YÜZDE 70 TASARRUF EDEBİLİRSİNİZ”

Fayanslar, petekler, duvar ve zeminler gibi birçok alanda ısı boyası sisteminin kullanılabildiğini söyleyen Arastacı, bu yöntemle doğal gaza göre yüzde 70 tasarruf sağlandığını belirterek, “Biz ısı veren boyayı her alanda uygulayabiliyoruz ve ısınma ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz. Bu da yalıtımlı bir alanda 24 saatte 7,5 TL’lik bir tüketim karşımıza çıkıyor. Bu da alanın durumuna göre doğalgaza karşı yüzde 40 ila yüzde 70 arasında tasarruf etmemizi sağlıyor ve aylık, yıllık bakım gerektirmez. Uygulama yapılan alanın ömrü kadar boyanın da ömrü var” dedi.