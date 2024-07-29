Boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Körkün Sanayi Sitesi Osmanbey Caddesi'nde bulunan boya fabrikasında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın başladı. Yangının büyümesi üzerine işçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlerin fabrikadan çevredeki iki iş yerine sıçraması sonucu, yangına 8 itfaiye aracı ve 45 personel müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangın sırasında 3 araç da hasar gördü. Dumandan etkilenen bir işçi ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sırasında fabrikanın yanındaki başka bir iş yerinde çalışan Nurettin Bulduk, yangını çalıştığı sırada duyduğunu ve patronunun uyarısıyla makineyi kapatarak dışarı çıktığını belirtti. Bulduk, “Yangın sırasında bir patlama oldu ve patlamayla birlikte akan sıvı alevle birlikte yolu kapladı. İtfaiye ekipleri hemen müdahale ederek yangını söndürdü. Hepimize geçmiş olsun,” dedi.