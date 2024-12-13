Lucescu'dan Türkiye'nin kurası 2026 Dünya Kupası için yorumu

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda İspanya-Hollanda galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Geçmişte A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu kurayı yorumladı.

Lucescu'nun kura için yorumları şu şekilde:

"Roma'dayken Montella'ya karşı oynadım ve kendisini çok başarılı buluyorum.

Türkiye favorilerden birisi olabilir, çok iyi oyuncuları var.

Zor grup mu? Zor grup dediğiniz nedir ki? Gürcistan'ı zaten yendiniz. İspanya gelirse zor olabilir.

Tüm gruplar zordur, savaşmak ve mücadele etmek zorundasınız. Belki sadece İspanya 'kolay grup' diyebilir."