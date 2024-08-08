Boya yaparken balkondan beton zemine çakıldı

Kaynak: DHA
Boya yaparken balkondan beton zemine çakıldı

Nevşehir'de evinin balkonunu boyarken kontrolünü kaybederek aşağı düşen adam hayatını kaybetti.

Güzelyurt Mahallesi Eren Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonunu boyayan 61 yaşındaki Erol Tunçer dengesini kaybederek yere çakıldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw263699-01.jpg

Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk kontrolde Erol Tunçer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Tunçer’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

aw263699-03.jpg

Erol Tuncer’in kiracısının evi boşalttığı ve yeni kiracıya vermeden önce bakım yaptığı ifade edildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

aw263699-04.jpg

Son Haberler
Aracı polisin üstüne süren şahıslar kamerada Gündem
Aracı polisin üstüne süren şahıslar kamerada
Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş Gündem
Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş
Trabzonspor evinde yıkıldı Spor
Trabzonspor evinde yıkıldı
İrem Sak Türkiye’yi terk etti. Nedeni belli oldu Magazin
İrem Sak Türkiye’yi terk etti. Nedeni belli oldu
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları geldi Gündem
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları geldi
Şırnak'ta görev yaparken rahatsızlanan astsubay şehit oldu Gündem
Şırnak'ta görev yaparken rahatsızlanan astsubay şehit oldu