Boya yaparken balkondan beton zemine çakıldı

Güzelyurt Mahallesi Eren Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonunu boyayan 61 yaşındaki Erol Tunçer dengesini kaybederek yere çakıldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk kontrolde Erol Tunçer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Tunçer’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erol Tuncer’in kiracısının evi boşalttığı ve yeni kiracıya vermeden önce bakım yaptığı ifade edildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.