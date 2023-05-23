Boyabat'ı sağanak vurdu! Sel mağdurlarına çadırlar dağıtıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak sonrası çadırları sel sularından etkilenen Roman vatandaşlara yeni çadırlar dağıtıldı.

Boyabat'ı sağanak vurdu! Sel mağdurlarına çadırlar dağıtıldı

Kentte dün gece saatlerinde başlayan sağanak, Boyabat, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde etkili oldu.

Boyabat ilçesinde yağış sebebiyle Daylı köyündeki Çorak Deresi taştı.

Taşkında dere kenarındaki Roman vatandaşlara ait bazı çadırlar sel sularına kapıldı.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince bölgedeki vatandaşlar bulundukları yerden alınarak ilçe merkezindeki KYK yurduna yerleştirildi.

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Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Yılmaz, burada gazetecilere, yağışla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Şimdilik kendilerini yurda yerleştirdik, giysilerini verdik. Gerekli önlemler alınıp, güvenli ortam sağlanıncaya kadar misafir edeceğiz. Can kaybımız yoktur, Sadece bir vatandaşımızı yüksek tansiyon sebebiyle ambulansla hastaneye ulaştırdık." diye konuştu.

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SELZEDE VATANDAŞLARA YENİ ÇADIRLAR DAĞITILDI

Çadırları sel sularına kapılan selzede vatandaşlara AFAD ve Boyabat Kaymakamlığınca yeni çadırlar dağıtıldı.

Yeni çadır verilen vatandaşlardan Yaşar Çök, sağanak nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Devletin hemen yardımlarına koştuğunu vurgulayan Çök, "Sağ olsunlar, Kaymakam Bey ve Belediye Başkanımız bizimle ilgilendiler. Çadırlarımızı gönderdiler, bizleri yurda yerleştirdiler, üzerimize kıyafet verdiler kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün de gereken her şeyimiz karşılanıyor. AFAD buraya yeniden çadırlarımızı kurdu. Bizleri mağdur bırakmadıkları için çok sevinçliyiz, Allah razı olsun" diye konuştu.

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(Kaynak: AA)

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