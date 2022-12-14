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Boyalı saçlara hangi bakım maskesi yapılır? Boyalı saçlara nasıl bakım yapılır?

Sık saçlarını boyayan kişiler saçların yıpranmasına karşı bakım yapmaları gerekiyor. Uzmanlar boyalı saçlara sahip kişilerin saç sağlını korumak için bakım rutinlerini uygulaması gerektiğini söylüyor. Peki, Boyalı saçlara hangi bakım maskesi yapılır? Boyalı saçlara nasıl bakım yapılır?

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 12:35
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Boyalı saçlara hangi bakım maskesi yapılır? Boyalı saçlara nasıl bakım yapılır?

Boyalı saçlara hangi bakım maskesi yapılır? Boyalı saçlara nasıl bakım yapılır?
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Saç boyamak bir yerden sonra saçın dengesini bozduğu için yıpranmalara yol açmaktadır. Uzmanlar saçları sık boyayan kişilerin saç bakımını eksik etmemesi ve düzenli bakımlarla desteklemesi gerektiğini tavsiye ediyor. Peki, Boyalı saçlara hangi bakım maskesi yapılır? Boyalı saçlara nasıl bakım yapılır?

Her türlü renk durumunda, iyi bir şampuan, saç kremi, saç maskesi ve durulanmayan saç kremleri olmazsa olmazlardır. Saçlarınızı boyattıktan sonraki iki hafta boyunca rengi sabitlemeye ve uzun ömürlülüğü sağlamaya odaklanırken, sonraki haftalar saçınızın gücünü sağlam tutmayı amaçlamalısınız.

Çoğu saç rengi saçta bir miktar hasara neden olur; çünkü saç boyası genellikle saçtan bir miktar nem alır. Çok kıvırcık saçlar, verdiği zarar nedeniyle bir miktar bile gevşeyebilir. Bu nedenle, paraben içermeyen şampuanlar kullanmak önemlidir ve saça altı ayda bir profesyonel bakım yaptırmak gerekir.

Saç uzmanlarından tavsiye alınması ve kişinin saç bakım ihtiyacına ve gereksinimlerine uygun bir saç bakım rutini seçilmesi önerilir. Bu sebeple genellikle boyalı saçların haftalık olarak saçlarına maske uygulaması ve saç tellerine nem depolaması önerilir.

BOYALI SAÇLARA NASIL BAKIM YAPILIR?

Uzmanlar boyalı saçlar için bazı bakım tavsiyeleri veriyor.

-Saçlarınızı çok fazla yıkamayın. Saçların doğal yağ ve nem dengesini korumasını sağlamak için haftada en fazla 2-3 kez yıkamanız önerilir.

-Her banyodan sonra saçların boy ve uçlarına mutlaka saç kremi uygulayın.

-Her hafta nem depolayan bakım maskelerinden faydalanın.

-Yüksek ısıdan ve saçlarınızı şekillendirmekten uzak durun.

-Saçlarınızı çok sıkı toplamayın.

-Sülfat içeren şampuanlardan uzak durun.

-Beslenmenize dikkat edin.

-1 ay ya da 6 hafta geçtikten sonra saçınızı boyatın.

-Saçlarınızı güneş ışınlarından koruyun.

Her saç rengi kendine göre büyüleyici olsa da, renk sonrası uygulama ve bakım, saçın kalitesini sabitlemek, saç dökülmesini ve saçla ilgili diğer sorunları ortadan kaldırmak için önemlidir.

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