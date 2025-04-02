Boykot çağrısı yapmıştı! Ünlü oyuncu dizinin kadrosundan çıkarıldı

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Boykot çağrısı yapmıştı! Ünlü oyuncu dizinin kadrosundan çıkarıldı

TRT'nin Teşkilat dizisinde yer alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapmıştı. TRT ünlü ismi boykot gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkardı. Kararı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından açıkladı.

TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkarıldı.

DİZİDEN APAR TOPAR ÇIKARILDI

Aybüke Pusat hesabından boykot çağrısı yapmış eleştirilince paylaşımını silmişti.

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TRT GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Aybüke Pusat'ın TRT dizisinden çıkarılması gerektiğini düşünenler olduğu gibi eleştirenler de vardı. Karar ise hızlıca verildi, Teşkilat dizisinin başrol oyuncu TRT dizisinden kovuldu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

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