Boykot paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı! Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında yeni karar

Şakir Paşa dizisinde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu sosyal medya hesabından boykot çağrısı yaptığı için gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Ünlü isim hakkında yeni karar verildi.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Üzümoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağı için yaptığı itirazı reddedildi. Üzümoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla adeta isyan etti.

Yurtdışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?

— Cem Yiğit Üzümoğlu (@CemYUzumoglu) April 17, 2025

SOSYAL MEDYA HESABINDAN İSYAN ETTİ

Ünlü isim; "Yurt dışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum..."

"Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?" ifadelerini kullandı.