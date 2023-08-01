Böyle bir cumhurbaşkanı tarafından da yönetildik. Fatih Portakal açıklamıştı

Editör: Özge Ceren Çimen

Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, seçimlere az bir zaman kala cumhurbaşkanı adayının nasıl bir karakterde olması gerektiğini söylediği video sosyal medyada viral oldu.

Portakal, yıllar önce Çankaya Köşkü'nde yaşananları dile getirdi.

Fatih Portakal, Çankaya Köşkü'nde oğlunun düğününü yapan ve düğün sonrası harcanan elektrik parasını cebinden ödeyen Ahmet Necdet Sezer'i örnek vererek anlattı.

Gazeteci Portakal "Vicdanını görüyor musunuz? Yozlaşmamayı görüyor musunuz? Bozulmamayı görüyor musunuz? Yani milletin parasına sahip çıkan bir insandan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

MİLLETİN PARASINA SAHİP ÇIKAN BİR CUMHURBAŞKANI

Portakal'ın ifadeleri şöyle:

"Şöyle bir cumhurbaşkanımız varmış geçmişte. 2000 ile 2007 yılları arasında. Mesela Çankaya Köşkü'nde oğlunun düğünü oluyor. Ve o düğünün öncesinde köşkün elektrik sayaçlarını okutuyor ve not aldırıyor. Ardından da düğün sonrası harcanan elektrik parasını cebinden ödüyor Ahmet Necdet Sezer.

Bunu yapmaz bunu yapmayabilir. Yapmasa kimse de bir şey demez ama bunu yapıyor. Vicdanını görüyor musunuz? Yozlaşmamayı görüyor musunuz? Bozulmamayı görüyor musunuz? Yani milletin parasına sahip çıkan bir insandan bahsediyoruz.

"46 MİLYON TL'SİNİ HAZİNEYE DEVREDİYOR"

Bu değil sadece. Şimdi o tarihlerde çok konuşulmuştu. Yakamoz isimli lüks bir yat var ve o çok masraflı diye demek ki kendisi de kullanmıyor. Lüks Yatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devrediyor. Böyle bir cumhurbaşkanımız vardı. Ahmet Necdet Sezer.

7 yıllık görev süresinde 167 milyon lira olan bütçesini 46 milyon TL'sini hazineye devrediyor. İşte biz böyle cumhurbaşkanları tarafından da yönetilmişiz. Ben bu karakterde olan cumhurbaşkanları tarafından yönetilmek istiyorum.