Böyle dövüş görülmedi

RXF 46 Galası için özel olarak düzenlenen dövüşte Târgu Ocna'dan Perversu ile Bettyshor ve Roxana Tutu ikilisi karşı karşıya geldi.

Perversu'nun rakiplerini acımasızca yumrukladığı müsabaka, Romanya'da izlenme rekorları kırdı. Karşılaşmanın sunucularu bu müsabakayı "En muhteşem RXF46 MMA Galası" olarak nitelendirdileri.

Perversu'nun rakiplerinden Bettyshor, RXF Galalarında düzenli olarak sahne alan amatör bir MMA dövüşçüsü. Roxana Tutu ise Romanya'da yayınlanan Casa iubirii adlı evlilik programında şhret kazanmış bir fenomen.

Bettyshor ve Roxana, kendilerini acımasızca yumruklayan Perversu'ya karşı 5 dakika boyunca direnseler de nihayetinde pes etmek zorunda kaldılar.

MÜSABAKAYA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada tepki yağan RXF Galası'nın organizatörü Sebastian Vieru, karşılaşma hakkında "Bu onların kabul ettiği ve karşılığında yüklü bir para kazandıkları bir gösteri. Bir erkeğin kadınlara karşı böyle gaddarca yumruk sallaması, söz konusu gösteri olduğunda kabul edilebilir. Adı üzerinde bu sadece bir gösteri. Bu dünya çapında bir trend. Bunu kendilerine önerdik, kabul

Müsabakayı engellememekle suçlanan Romanya Kempo Federasyonu Başkanı Amatto Zaharia da tepkilere karşı yaptığı açıklamada "Sonuçta böyle bir maçın düzenlenmesi organizatörlerin ve dövüşçülerin kararı. Kimsenin kararına laf edemeyiz. Dayak yemek istiyorlarsa yiyebilirler. Bunda tepki gösterilecek bir durum yok" ifadelerine yer verdi.

DAYAK YİYEN KADIN MAÇTAN SONRA YAYIN AÇTI

Rumen MMA dövüşçüsü Perversu tarafından milyonlarca kişinin canlı takip ettiği maçta dövülen Roxana Tutu, maçtan sonra TikTok adlı sosyal medya platformu üzerinden bir yayın açarak şu açıklamada bulundu:

“İyi olduğumu görebilmeniz için bu yayını açıyorum. Burnum ve dudağım biraz şişmiş durumda ama kısa sürede toparlarım. Hiç merak etmeyin Bettyshor da gayet iyi durumda. Ben fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da çok iyiyiz. Sonuçtan da memnunuz, başka kaç kadın bu kadar darbeye dayanabilir ve daha fazlasını verebilir bilmiyorum. Perversu bizim kadınlığımızla hiç ilgilenmedi. Sonuçta yapması gereken de buydu Oraya bizimle dans etmeye değil, kavga etmeye geldi. Bunu kendimiz istedik ve bir daha olsa yine kararım aynı olurdu"